Тепер мешканці країни мають пити компот та їсти бургери з квашеною капустою, пише 24 канал. Назви заклади досі не мають, а працюють просто наче неназваний замінник McDonalds на білоруський лад.

Зауважте "Вкусно и точка" тепер і у Білорусі: McDonald's остаточно покидає ринок сателіта Росії

Чим годує відвідувачів замінник McDonalds в Білорусі

У Білорусі ресторани оновили меню, підлаштувавши його під свій манір.

Так, в одному з бургерів з'явилась капуста, а два змінили назву. Зокрема, в меню тепер є бургер:

"Шляхецкі" – з квашеною капустою і плавленим сиром (коштує 7,9 білоруських рублів, тобто орієнтовно 115 гривень);

та "Панскі" – з куркою і плавленим сиром (коштує 6,5 білоруських рублів, тобто орієнтовно 95 гривень).

Тобто до першого додали капусту та плавлений сир, до другого – курку та той же сир.



Нові білоруські бургери / Скриншот з їхніх сайтів



Які нові бургери придумали білоруси / Скриншот з їхнього сайту

Картопля та компот – на місці

Не обійшлись білоруси без традиційної для них картоплі. Її вирішили подавати дещо по-іншому, ніж в ресторанах McDonalds. Замість традиційного червоного пакунка, її пакують в коробку з крафтового картону. Очевидно, про практичність, у випадку замовлення їжі з собою, у компанії не подумали.



Білоруси тепер їдять замінник традиційної картоплі-фрі з McDonalds / Скриншоти з білоруського сайту

Коштує ця картопля 4,6 білоруських рублів, що орієнтовно 67 гривень.

Ба більше, у закладі вирішили не подавати газовані напої, якими постійно славилась відома мережа ресторанів. Замість них людям наливають у стакан компот. Звісно ж, його дещо модернізували, роблячи не з яблук чи груш, а з обліпихи та журавлини.



Білоруси тепер купують компот за 3,5 рубля, що орієнтовно 51 гривня / Скриншоти з білоруського сайту ​

Решта страв залишись фактично з такими ж назвами та переліком продуктів, як і в McDonald's. Щоправда, з їхньої назви забрали приставку "мак".

Коротко про вихід McDonalds з Білорусі