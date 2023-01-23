Без назви та брендингу

Судячи з фото, які оприлюднило місцеве видання ТОВ "Food Solutions KZ" відновив роботу мережі швидкого харчування, але не під брендингом McDonald’s.

Що передувало McDonald's йде з Казахстану через проблеми з постачанням

Вочевидь креативну назву для ресторанів, що раніше належали франшизі McDonald’s не вдалось придумати, тож нові власники залишили промовисте "Ми відкриті" казахською та російською мовами.

Також зник фірмовий брендинг й з упакування у яке завертають їжу. Тож відвідувачам пропонують напій у білому паперовому стакані та у крафтовому картоні картоплю. Нові власники змінили назву й деяких став, наприклад Біг Тейсті став Біф Тейсті, можливо, піддивились подібні "лайфхаки" у власників російської "Вкусно і точка".

Упакування страв новими власниками McDonald’s у Казахстані / Фото – Tengrinews.kz, Аліхан Саріїв

23 січня 2023 року низка ресторанів, які раніше оперували під брендом McDonald’s і належали ТОВ Food Solutions KZ, відновлять роботу. Відкриття ресторанів швидкого обслуговування проводитиметься поступово, на початковому етапі буде відкрито п’ять ресторанів в Алмати,

​– повідомили нові власники мережі.

Чому McDonald’s пішов з Казахстану

Причиною стала неможливість налагодження постачання фаршу для фірмових котлет. Річ у тім, що раніше казахстанська франшиза купувала сировину для бургерів в Росії, але через повномасштабне вторгнення заборонила це робити надалі.

Через вищі ціни та витрати на транспортування компанія не змогла знайти іншого постачальника за колишніми цінами, тож франшиза повинна була працювати у збиток. 5 січня стало відомо, що McDonald’s залишає ринок Казахстану.