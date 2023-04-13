Нова назва та логотип
Керівна компанія мережі подала заявку на реєстрацію бренду Mak.by, повідомляють російські ЗМІ.
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- Назва компанії вказується білими буквами на темно-зеленому фоні.
- Що стосується логотипа, то він виглядатиме як контур жовтого серця.
Вихід McDonald's з Білорусі
- 11 листопада 2022 року стало відомо, що McDonald's йде з білоруського ринку, а ЗМІ повідомляли, що ресторани працюватимуть під російським брендом.
- Згодом Лукашенко зауважив, що ніби то не розуміє, кому взагалі може подобатись продукція McDonald's. Ба більше, він вважає, що білоруси можуть зробити нічим не гірше.