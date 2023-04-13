Нова назва та логотип

Керівна компанія мережі подала заявку на реєстрацію бренду Mak.by, повідомляють російські ЗМІ.

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  • Назва компанії вказується білими буквами на темно-зеленому фоні.
  • Що стосується логотипа, то він виглядатиме як контур жовтого серця.

Вихід McDonald's з Білорусі

  • 11 листопада 2022 року стало відомо, що McDonald's йде з білоруського ринку, а ЗМІ повідомляли, що ресторани працюватимуть під російським брендом.
  • Згодом Лукашенко зауважив, що ніби то не розуміє, кому взагалі може подобатись продукція McDonald's. Ба більше, він вважає, що білоруси можуть зробити нічим не гірше.