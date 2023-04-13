Керівна компанія мережі подала заявку на реєстрацію бренду Mak.by, повідомляють російські ЗМІ.

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Наразі мережа ресторанів швидкого харчування працюють під вивіскою "Ми відкриті". До слова під такою ж назвою відкривалась мережа у Казахстані, після того, як McDonald's повідомили, що йдуть з ринку через проблеми з поставками м'яса.

Також ходили чутки, що мережа відкриється під назвою "Вкусно і точка", однак самопроголошений президент Лукашенко ніби то відкинув цей варіант.