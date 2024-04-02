Абсолютна ганьба, – євродепутата про блокування українського зерна на польському кордоні

Польські фермери продовжують блокувати кордон для українського зерна, а також неодноразово висипали сільгосппродукцію з вантажівок та вагону потягу. Депутатка Європарламенту від Німеччини вважає, що подібні дії ганебні, а Європейська Рада повинна була зробити сильніший аргумент.

Блокування українського зерна

Віола фон Крамон-Таубадель в ексклюзивному інтервʼю 24 Каналу зауважила, що найкращим варіантом було б, якби українське зерно йшло смугами солідарності, транзитом до порту в Гданську, Ростоку, інших містах, щоб переконатися, що Україна може приносити гроші, дохід, прибутки.

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Віола фон Крамон-Таубадель Депутатка Європейського парламенту від Німеччини Радикальні польські, а іноді й інші європейські фермери не замислювалися над цим і нападали на українських трейдерів, висипали все зерно, яке було зібрано за дуже і дуже складних обставин, на підлогу – в багнюку. І спричинили це ті країни, які зазвичай вважаються адвокатами та друзями України.

Також євродепутатка вважає, що Європейська Рада повинна була зробити сильніший аргумент, адже наразі результат тріалогу відсутній. Попри це вона підкреслила, що в Європі наразі є деякі країни, які борються з тим, щоб Єврорада не реагувала на інцидент. "І це, я б сказала, ще один неправильний крок", – підкреслює вона.