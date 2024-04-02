Блокировка украинского зерна

Виола фон Крамон-Таубадель в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметила, что лучшим вариантом было бы, если бы украинское зерно шло по полосам солидарности, транзитом в порт в Гданьске, Ростоке, других городах, чтобы убедиться, что Украина может приносить деньги, доход, прибыли.

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Виола фон Крамон-Таубадель Депутат Европейского парламента от Германии Радикальные польские, а иногда и другие европейские фермеры не задумывались над этим и нападали на украинских трейдеров, высыпали все зерно, которое было собрано при очень и очень сложных обстоятельствах, на пол – в грязь. И вызвали это те страны, которые обычно считаются адвокатами и друзьями Украины.

Также евродепутат считает, что Европейский Совет должен был сделать более сильный аргумент, ведь пока результат триалога отсутствует. Несмотря на это она подчеркнула, что в Европе сейчас есть некоторые страны, которые борются с тем, чтобы Евросовет не реагировал на инцидент. "И это, я бы сказала, еще один неправильный шаг", – подчеркивает она.

Интересно! Из-за блокирования государственной границы бюджет Украины в марте недополучил 6,3 миллиарда гривен. Однако, несмотря на блокирование, удалось выполнить на 100% индикативный показатель Минфина, ранее рассказывал нардеп Гетманцев.