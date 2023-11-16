Adobe втрапив у скандал: продавав мапи України без Криму та "прапори" псевдореспубліки

Американська компанія Adobe буде змушена виправдовуватися перед великою кількістю клієнтів та Україною. Усе – через підтримку російської пропаганди та псевдореспублік.

Adobe вирішив "не розбиратися" у політиці

Один з найпопулярніших виробників програмного забезпечення у світі Adobe втрапив у гучний скандал. На його платформі Adobe Stock помітили продаж графічних робіт, які ілюструють російську пропаганду.

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Зокрема, український ілюстратор Максим Філіпенко помітив як "прапори" так званої "ДНР", так і ілюстрацію карти України без тимчасово окупованого Криму.

Максим Філіпенко знайшов на Adobe Stock скандальні ілюстрації

Оскільки за правилами платформи 33% роялті від продажу ілюстрації надходить авторам, то творці ілюстрацій могли заробити чимало грошей. Повні дані автори не розкрили, але імена вказують на те, що це громадяни Росії або окупованих територій.

Скандальні ілюстрації на платформі Adobe швидко набули розголосу у соціальних мережах, але сама компанія поки що ніяк не відреагувала на інцидент.