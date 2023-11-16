Adobe решил "не разбираться" в политике

Один из самых популярных производителей программного обеспечения в мире Adobe попал в громкий скандал. На его платформе Adobe Stock была замечена продажа графических работ, иллюстрирующих российскую пропаганду.

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В частности, украинский иллюстратор Максим Филиппенко заметил как "флаги" так называемой ДНР, так и иллюстрацию карты Украины без временно оккупированного Крыма.

Максим Филиппенко нашел на Adobe Stock скандальные иллюстрации

Поскольку по правилам платформы 33% роялти от продажи иллюстрации поступает авторам, создатели иллюстраций могли заработать немало денег. Полные данные авторы не раскрыли, но имена указывают на то, что это граждане России или оккупированных территорий.

Скандальные иллюстрации на платформе Adobe быстро получили огласку в социальных сетях, но сама компания пока никак не отреагировала на инцидент.