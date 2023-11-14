Отмечается, что злоумышленники пытаются использовать ажиотаж вокруг ИИ, чтобы обманом заставить людей скачать вредоносное ПО, замаскированное под приложение Google Bard. Компания уже подала около 300 запросов на удаление этих мошеннических доменов.

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Google Bard Bard – это инструмент, который помогает найти новые идеи и объяснить разные вещи простыми словами. Это эксперимент от Google, который может генерировать текст, переводить с одного языка на другой, создавать разный контент и не только.

О чем идет речь в иске

Корпорация утверждает, что лица, вероятно, находящиеся во Вьетнаме, активно создают страницы в социальных сетях и публикуют рекламный контент, призывающий пользователей скачать "эксклюзивный" Bard.

На самом же деле эти загрузки скрывают в себе вредоносное программное обеспечение, что несет угрозу персональным данным. Оно похищает личные данные по профилям в социальных сетях с целью их предоставления мошенникам для собственных манипуляций.

Они использовали торговые марки Google, включая Google, Google AI и Bard, чтобы привлечь ничего не подозревающих жертв к загрузке вредоносного программного обеспечения на их компьютеры,

– говорится в иске.

В настоящее время в Google убеждены, что судебные тяжбы являются эффективным инструментом для создания правового прецедента и разрушения инструментов, которыми пользуются мошенники.