Попытка опередить OpenAI от Microsoft
Компания Anthropic вскоре получит 2 миллиарда долларов от Google Alphabet. Гигант уже ранее инвестировал в разработчиков искусственного интеллекта 500 миллионов долларов, остальное пообещал добавить в ближайшее время.
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Google уже и раньше вкладывал деньги в Anthropic. Новые вливания свидетельствуют о том, что гигант собирается конкурировать с Microsoft, который является главным спонсором OpenAI, чей ChatGPT наделал столько шума и вызвал настоящий бум в сфере искусственного интеллекта.
Интересно, что Google – не единственный гигант, который спонсирует Anthropic. Amazon в квартальном отчете сообщил комиссии по ценным бумагам и биржам США, что инвестировал в облигации компании 1,25 миллиарда долларов. Впоследствии их можно будет конвертировать в акционерный капитал.
Компанию Anthropic основала команда, в которой есть и соучредители того же OpenAI, Дарио и Даниэла Амодей. Стартап быстро вырос в компанию и привлекает много ресурсов для того, чтобы составить конкуренцию OpenAI и стать лидером отрасли.