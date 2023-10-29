Спроба випередити OpenAI від Microsoft
Компанія Anthropic незабаром отримає 2 мільярди доларів від Google Alphabet. Гігант вже раніше інвестував у розробників штучного інтелекту 500 мільйонів доларів, решту пообіцяв додати найближчим часом.
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Google вже й раніше вкладав гроші в Anthropic. Нові вливання свідчать про те, що гігант збирається конкурувати з Microsoft, який є головним спонсором OpenAI, чий ChatGPT наробив стільки галасу та спричинив справжній бум у сфері штучного інтелекту.
Цікаво, що Google – не єдиний гігант, який спонсорує Anthropic. Amazon у квартальному звіті повідомив комісії з цінних паперів і бірж США, що інвестував в облігації компанії 1,25 мільярда доларів. Згодом їх можна буде конвертувати в акціонерний капітал.
Компанію Anthropic заснувала команда, в якій є і співзасновники того самого OpenAI, Даріо і Даніела Амодей. Стартап швидко виріс у компанію та залучає багато ресурсів для того, щоб скласти конкуренцію OpenAI та стати лідером галузі.