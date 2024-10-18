Боротьба буде запекла: "Аерок" виставили на продаж з ціною майже в 1 мільярд – коли аукціон

Завод будматеріалів "Аерок" піде з молотка. Його продаж відбудеться у рамках великої приватизації.

Гучний аукціон

Наразі державі належить 100% статутного капіталу ТОВ "Аерок". 19 грудня відбудеться онлайн-аукціон з продажу активу, інформує ФДМУ.

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Інвестори зможуть позмагатися за актив в електронній системі "Прозорро.Продажі". Стартова ціна лота складає 965,33 мільйона гривень.

Новому власнику треба буде зберегти вид діяльності, погасити борги перед працівниками та бюджетом та погасити прострочену кредиторську заборгованість.

Що відомо про актив

Україна націоналізувала "Аерок" у 2023 році. Раніше компанія належала російському олігарху Андрію Молчанову. Він входить до кола Путіна та активно спонсорує "Єдіную Рассію".

У власності "Аерок" перебувають два заводи у Київській області – Обухові та Березані.