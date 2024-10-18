Громкий аукцион

Сейчас государству принадлежит 100% уставного капитала ООО "Аэрок". 19 декабря состоится онлайн-аукцион по продаже актива, информирует ФГИУ.

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Инвесторы смогут побороться за актив в электронной системе "Прозорро.Продажи". Стартовая цена лота составляет 965,33 миллиона гривен.

Новому владельцу надо будет сохранить вид деятельности, погасить долги перед работниками и бюджетом и погасить просроченную кредиторскую задолженность.

Что известно об активе

Украина национализировала "Аэрок" в 2023 году. Ранее компания принадлежала российскому олигарху Андрею Молчанову. Он входит в круг Путина и активно спонсирует "Единую Рассию".

В собственности "Аэрок" находятся два завода в Киевской области – Обухове и Березани.