Альтернатива "Борисполю" та "Жулянам": аеропорт на Житомирщині готують до відновлення

Місцева влада Житомирщини розглядає можливість відновлення та запуску після війни міжнародного аеропорту "Житомир", який не функціонував у період з 1990 до 2014 року.

Конкуренція з іншими аеропортами

Проєкт спрямований на створення альтернативи міжнародним аеропортам "Бориспіль" та "Жуляни", повідомила голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, інформує 24 Канал.

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Завдяки дисконтним ставкам, зниженим аеропортовим зборам та скороченню льотного часу аеропорт "Житомир" може стати привабливим для лоукост-авіакомпаній.

У скільки оцінюють проєкт

На думку місцевої влади, інвестори готові фінансувати проєкт, а його запуск оцінюється приблизно у 20 мільйонів доларів. Також аеропорт "Житомир" може стати важливим центром для вантажних перевезень, з огляду на його розташування біля магістралі Е40 (Київ-Львів) та наявність дешевих складів.

План реконструкції

В рамках програми комплексного відновлення Житомирщини планується:

подовження та розширення злітно-посадкової смуги;

встановлення сучасного навігаційного обладнання;

ремонт перону та передангарної території;

добудова ангарів;

будівництво вантажного терміналу;

відкриття міжнародного пункту пропуску;

облаштування існуючого готелю.

Переваги для пасажирів

Головна перевага аеропорту – його близькість до Києва. Оскільки це приватний аеропорт, він може уникати державного регулювання аеропортових зборів, пропонуючи авіакомпаніям вигідні тарифи. Крім того, планується організувати безкоштовне перевезення пасажирів від станції метро "Житомирська", що зробить його ще більш зручним.

Потенційне фінансування

Для реалізації проєкту місцева влада передбачає залучення коштів через: