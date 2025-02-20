Конкуренция с другими аэропортами

Проект направлен на создание альтернативы международным аэропортам "Борисполь" и "Жуляны", сообщила председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк, информирует 24 Канал.

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Благодаря дисконтным ставкам, сниженным аэропортовым сборам и сокращению летного времени аэропорт "Житомир" может стать привлекательным для лоукост-авиакомпаний.

Во сколько оценивают проект

По мнению местных властей, инвесторы готовы финансировать проект, а его запуск оценивается примерно в 20 миллионов долларов. Также аэропорт "Житомир" может стать важным центром для грузовых перевозок, учитывая его расположение возле магистрали Е40 (Киев-Львов) и наличие дешевых складов.

План реконструкции

В рамках программы комплексного восстановления Житомирщины планируется:

удлинение и расширение взлетно-посадочной полосы;

установка современного навигационного оборудования;

ремонт перрона и передангарной территории;

достройка ангаров;

строительство грузового терминала;

открытие международного пункта пропуска;

обустройство существующего отеля.

Преимущества для пассажиров

Главное преимущество аэропорта – его близость к Киеву. Поскольку это частный аэропорт, он может избегать государственного регулирования аэропортовых сборов, предлагая авиакомпаниям выгодные тарифы. Кроме того, планируется организовать бесплатную перевозку пассажиров от станции метро "Житомирская", что сделает его еще более удобным.

Потенциальное финансирование

Для реализации проекта местные власти предусматривают привлечение средств через: