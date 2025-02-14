План восстановления аэропорта

Об этом сообщил его руководитель Владимир Семенченко для издания "Думская", информирует 24 Канал. По его словам, администрация уже разработала детальный план восстановления аэропорта и определила сроки ликвидации последствий обстрелов.

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Ожидается, что Одесса станет третьим аэропортом, который возобновит работу после Киева и Львова.

Наши специалисты поддерживают аэродромное оборудование в рабочем состоянии, но для полноценного функционирования аэропорта нужно вернуть персонал и провести повторную подготовку сотрудников,

– отметил Семенченко.

Препятствия восстановлению авиасообщения

Еще одним препятствием для быстрого восстановления является необходимость проверки навигационных систем.

"Всем украинским аэропортам придется провести калибровку приборов и проверку точности захода на посадку. Это займет не менее месяца, даже если персонал будет полностью готов", – добавил он.

Что этому предшествовало

На прошлой неделе глава Ryanair Майкл О'Лири заявил, что авиакомпания разрабатывает планы возвращения на украинский рынок и надеется на скорое завершение войны. Он отметил, что Ryanair готов открыть 24 маршрута в Киев и Львов.

Аналогичную позицию высказал гендиректор Wizz Air Йожеф Варади, заявив, что компания возобновит работу в Киеве и Львове в течение 6 месяцев после завершения боевых действий. По его словам, на начальном этапе планируется запустить 60 маршрутов с расчетом на 5 миллионов пассажиров в год.

Заметьте. Эти заявления свидетельствуют, что европейские лоукостеры уже начали борьбу за украинский рынок, как это было до полномасштабного вторжения. До 2022 года Ryanair и Wizz Air активно конкурировали, предлагая одинаковые маршруты и снижая цены, часто работая в убыток, чтобы вытеснить соперника.