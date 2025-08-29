Після початку повномасштабної війни аеропорти України припинили роботу через небезпечну ситуацію. Останнім часом багато говорилося про відновлення рейсів, однак поки цього так і не відбулося.

Чому аеропорти не відновлюють рейси?

Мова йшла про те, що першими можуть відновити рейси зі Львова та Києва. У львівському аеропорту навіть прогнозували поновити роботу у квітні-травні або влітку 2025 року, повідомляє 24 Канал.

Головною причиною, чому цього не сталося, є, звісно, війна. Рейси не відновлюють через загрозу балістичних атак Росії. Адже закрити небо від ракет терористів на 100% наразі не вдається.

З обстрілами пов'язана інша велика перешкода для відновлення авіарейсів – відсутність страхування польотів.

Страхові компанії не хочуть цим займатися, оскільки ризики занадто великі.

Як розповів "Телеграфу" в.о. міністра транспорту та зв'язку України Василь Шевченко (2009-2010 роки), така послуга може коштувати до 31 мільярда гривень за один літак.

За його словами, розглядався варіант відкриття рейсів з аеропорту Львова, але через страхові виплати рішення так і не вдалося знайти.

Останнє, що обговорювалося, це можливість комунікації з Львовом, тому що фактично там 5-7-10 хвилин літак знаходиться в повітряному просторі України,

– зазначив Шевченко.

Він додав, що компанії відмовляються від покриття витрат за пасажирські перевезення, бо вони не приносять стабільно прибутку, на відміну від вантажних рейсів. Тому переговори щодо відкриття аеропортів наразі "зависли".

Робота аеропортів в Україні: що відомо?