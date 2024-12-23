Скільки заробляють директори аерпортів

Найвищу винагороду серед директорів аеропортів задекларував очільник "Борисполя" Олексій Дубревський. Журналісти видання "Слово і діло" з'ясували, що у 2023 році його зарплата становила 3 мільйона 788 тисяч гривень, інформує 24 Канал.

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За словами самого Дубревського, аеропорт, хоч і закритий, продовжує забезпечувати технічну готовність інфраструктури та виробничих систем. Це передбачає підтримку стратегічної спроможності підприємства навіть у складних умовах воєнного часу.

На 2-й сходинці за рівнем зарплати знаходиться виконувач обов'язків директора запорізького аеропорту Олександр Коняхін. У 2022 році він отримав 1 мільйон 64,2 тисячі гривень, а в 2023 році – трохи більше, 1 мільйон 73,4 тисячі гривень.

3-тє місце посідає директорка Львівського аеропорту Тетяна Романовська. Її заробітна плата за 2022 рік становила 906 тисяч гривень, а за 2023-й – 872,8 тисячі гривень.

Цікаво, що зарплату продовжує отримувати й директор Донецького аеропорту Владислав Близнюк, хоча летовище було зруйноване ще 10 років тому під час активних бойових дій у рамках АТО. Наразі аеропорт юридично зареєстрований у Слов'янську. У 2022 році Близнюк отримав 119,3 тисячі гривень, а в 2023-му – 309,2 тисячі гривень.