Сколько зарабатывают директора аэропортов

Самое высокое вознаграждение среди директоров аэропортов задекларировал глава "Борисполя" Алексей Дубревский. Журналисты издания "Слово и дело" выяснили, что в 2023 году его зарплата составляла 3 миллиона 788 тысяч гривен, информирует 24 Канал.

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По словам самого Дубревского, аэропорт, хоть и закрыт, продолжает обеспечивать техническую готовность инфраструктуры и производственных систем. Это предполагает поддержку стратегической способности предприятия даже в сложных условиях военного времени.

На 2-й строчке по уровню зарплаты находится исполняющий обязанности директора запорожского аэропорта Александр Коняхин. В 2022 году он получил 1 миллион 64,2 тысячи гривен, а в 2023 году – чуть больше, 1 миллион 73,4 тысячи гривен.

3-е место занимает директор Львовского аэропорта Татьяна Романовская. Ее заработная плата за 2022 год составила 906 тысяч гривен, а за 2023-й – 872,8 тысячи гривен.

Интересно, что зарплату продолжает получать и директор Донецкого аэропорта Владислав Близнюк, хотя аэропорт был разрушен еще 10 лет назад во время активных боевых действий в рамках АТО. Сейчас аэропорт юридически зарегистрирован в Славянске. В 2022 году Близнюк получил 119,3 тысячи гривен, а в 2023-м – 309,2 тысячи гривен.