После начала полномасштабной войны аэропорты Украины прекратили работу из-за опасной ситуации. В последнее время много говорилось о возобновлении рейсов, однако пока этого так и не произошло.

Почему аэропорты не возобновляют рейсы?

Речь шла о том, что первыми могут возобновить рейсы из Львова и Киева. Во львовском аэропорту даже прогнозировали возобновить работу в апреле-мае или летом 2025 года, сообщает 24 Канал.

Главной причиной, почему этого не произошло, является, конечно, война. Рейсы не восстанавливают из-за угрозы баллистических атак России. Ведь закрыть небо от ракет террористов на 100% пока не удается.

С обстрелами связано другое большое препятствие для восстановления авиарейсов – отсутствие страхования полетов.

Страховые компании не хотят этим заниматься, поскольку риски слишком велики.

Как рассказал "Телеграфу" и.о. министра транспорта и связи Украины Василий Шевченко (2009-2010 годы), такая услуга может стоить до 31 миллиарда гривен за один самолет.

По его словам, рассматривался вариант открытия рейсов из аэропорта Львова, но из-за страховых выплат решение так и не удалось найти.

Последнее, что обсуждалось, это возможность коммуникации со Львовом, потому что фактически там 5-7-10 минут самолет находится в воздушном пространстве Украины,

– отметил Шевченко.

Он добавил, что компании отказываются от покрытия расходов за пассажирские перевозки, потому что они не приносят стабильно прибыли, в отличие от грузовых рейсов. Поэтому переговоры по открытию аэропортов пока "зависли".

Работа аэропортов в Украине: что известно?