Сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Львова Андрея Садового в интервью "Твоему городу". Он также подчеркнул важность присутствия Украины на авиационной карте.

Смотрите также Украина готовится открыть небо: когда ждать первые авиарейсы

Что известно о возобновлении работы аэропортов в Украине

Садовый сообщил, что в этом году в Украине могут заработать несколько аэропортов. Впрочем, он не уточнил, о каких именно говорится, однако отметил, что "для этого есть технические и другие возможности".

Однозначно, что в этом году в Украине начнут работать несколько аэропортов. Для этого есть технические и другие возможности. Должно быть политическое решение. Видимо, оно будет,

– заявил городской голова.

Садовый отметил, что если страна есть на авиационной карте, то она также присутствует на карте мира. Кроме того, он привел пример Израиля, где в условиях войны было принято политическое решение о возобновлении работы аэропорта Тель-Авива, который стал единственной связью между Тель-Авивом и остальным миром.

"И это была персональная ответственность. Слава Богу, никто ни один самолет не сбил. Все самолеты еврейской авиакомпании имеют спецоборудование под крыльями, которое применяется в случае, если есть какая-то опасность атаки и тому подобное. Мир это уже прошел. У нас нет другого варианта, мы должны выживать, жить во времени войны", – подчеркнул мэр Львова.

Напомним, что в Международном аэропорту "Львов" сообщили, что рассматривают вопрос возобновления авиарейсов. В частности проводятся тренировки и обучение для персонала аэропорта.