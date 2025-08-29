Почему аэропорты не возобновляют рейсы?
Речь шла о том, что первыми могут возобновить рейсы из Львова и Киева. Во львовском аэропорту даже прогнозировали возобновить работу в апреле-мае или летом 2025 года, сообщает 24 Канал.
Главной причиной, почему этого не произошло, является, конечно, война. Рейсы не восстанавливают из-за угрозы баллистических атак России. Ведь закрыть небо от ракет террористов на 100% пока не удается.
- С обстрелами связано другое большое препятствие для восстановления авиарейсов – отсутствие страхования полетов.
- Страховые компании не хотят этим заниматься, поскольку риски слишком велики.
Как рассказал "Телеграфу" и.о. министра транспорта и связи Украины Василий Шевченко (2009-2010 годы), такая услуга может стоить до 31 миллиарда гривен за один самолет.
По его словам, рассматривался вариант открытия рейсов из аэропорта Львова, но из-за страховых выплат решение так и не удалось найти.
Последнее, что обсуждалось, это возможность коммуникации со Львовом, потому что фактически там 5-7-10 минут самолет находится в воздушном пространстве Украины,
– отметил Шевченко.
Он добавил, что компании отказываются от покрытия расходов за пассажирские перевозки, потому что они не приносят стабильно прибыли, в отличие от грузовых рейсов. Поэтому переговоры по открытию аэропортов пока "зависли".
Работа аэропортов в Украине: что известно?
- В январе 2025 года городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что несколько аэропортов Украины могут возобновить свою работу уже в этом году. Тогда он уверял, что для этого есть необходимые технические возможности, однако требуется политическое решение.
- Позже, в марте, гендиректор международного аэропорта во Львове имени Даниила Галицкого Татьяна Романовская отметила, что 5-7 авиакомпаний готовы выполнять рейсы из Львова в течение месяца после запуска первого терминала, и это может произойти уже весной или летом.
- Однако пока этого не произошло, украинцам приходится преодолевать немалый путь в аэропорты в Европе. Девять ближайших к Украине расположены в Польше, Румынии, Словакии и Молдове.