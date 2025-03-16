Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова гендиректора международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого Татьяны Романовской в комментарии "Высокому замку".

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Что известно о готовности аэропорта "Львов" возобновить работу

Татьяна Романовская рассказала, что 5 – 7 авиакомпаний готовы работать во Львове в течение месяца после запуска терминала, как символ прочной солидарности с Украиной. Аэропорт может заработать в апреле – мае этого года.

Из Львова готовы летать авиакомпании Wizzair, Air Baltic, "Турецкие авиалинии", Sky Up, "Австрийские авиалинии", Lufthansa, LOT. Сейчас речь идет о восстановлении регулярных рейсов из Львова,

– рассказала гендиректор аэропорта.

Она также отметила, что чартерные рейсы, скорее всего, будет пытаться вернуть авиакомпания Sky Up, ведь у них хорошая сеть маршрутов в Европе. Компания готова выполнять те же маршруты из Львова или из другого украинского города.

"В этом году представители авиакомпании вышли к нам с коммуникацией, провели свои аудиты. Представители Wizzair еще в прошлом году провели свой аудит. Проводят предварительный анализ и когда будет решение об открытии неба, в течение 3 – 4 дней приезжают к нам работать", – отметила Романовская.

Среди других вероятных дат открытия неба – лето. Татьяна Романовская говорит, если откроют аэропорт во Львове, туроператоры оперативно переориентируются с хабов в Польше и ЕС, потому что это будет удобнее и значительно дешевле.

Мы бы хотели, чтобы открытие аэропорта состоялось в летний период, потому что понимаем, что основной авиационный трафик приходится на отпуска, лето и, когда длинный день. Если это произойдет уже в апреле или мае, то для нас это будет очень хорошо,

– отметила гендиректор международного аэропорта "Львов".

В то же время, по ее словам, также в правительстве рассматривают открытие другого аэропорта на западе Украины – ужгородского.

К слову, ранее городской голова Львова Андрей Садовый утверждал, что в 2025 году в Украине могут возобновить работу несколько аэропортов. По словам львовского мэра, для этого есть все необходимые технические возможности, однако нужно политическое решение.