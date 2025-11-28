Об этом сообщил Общественному его адвокат Петр Бойко, передает 24 Канал.
Смотрите также В НАБУ объяснили, почему не предупредили пограничников о возможном побеге Миндича
Кто внес залог за Фурсенко?
Кто именно внес залог, адвокат комментировать отказался.
Это действительно правда. На него возложены обязанности появляться к следователю, к судье, носить электронный браслет и сдать паспорта. Внесена та сумма, которая определена судом, а кто внес я не хотел бы комментировать,
– ответил Бойко.
По данным журналистов "Схем", залог за Игоря Фурсенко еще 24 ноября оплатила частная компания "Варус Синерджи", которая имеет уставный капитал в 100 тысяч гривен с основным видом деятельности – "оптовая торговля древесиной".
Обратите внимание! Подробнее о том, кто является участниками масштабной коррупционной схемы в украинской энергетике, а также какой ущерб был нанесен государству в результате этого – читайте в материале 24 Канала.
Что известно о причастности Фурсенко к делу "Мидас"?
Напомним, что Фурсенко взяли под стражу 12 ноября. Прокуроры тогда просили назначить 254 миллиона гривен залога, но суд решил назначить 95 миллионов гривен.
Именно Фурсенко был исполнительным директором по безопасности "Энергоатома" и, по данным следствия, исполнял обязанности бухгалтера бэк-офиса по легализации денег в схеме хищения в госпредприятии.
Как сообщил прокурор, у Фурсенко изъяли 1,1 миллиона евро и более 1 миллиона долларов наличных. Мужчина также владеет автомобилями Lexus и Porsche Macan на более 5 миллионов гривен.