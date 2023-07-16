На продаж виставили перший конфіскований в росіянина актив – це аграрна компанія

Україна арештовує та конфісковує активи та майно, які належали росіянам. Згодом усе повинні продати на відкритих аукціонах.

Фонд державного майна повідомив про те, що виставив на аукціон перший російський актив, який потрапив під санкції. Йдеться про аграрну компанію "Інвестагро".

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Раніше цей бізнес належав російському мільярдеру Михайлу Шелкову. Стартова ціна активів – 55 мільйонів гривень.

У власності компанії 25 об’єктів нерухомого майна та 12 транспортних засобів. Вона орендує 204 земельні ділянки загальною площею майже 1326 гектарів,

– повідомили у Фонді держмайна.

Торги попередньо заплановані на 10 серпня. Аукціон буде проходити на відкритих онлайн-аукціонах на платформі Prozorro.Продажі. Усі гроші від продажу цього бізнесу будуть скеровані у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

Що відомо про мільярера Шелкова

Михайло Шелков – основний акціонер металургійної компанії "ВСМПО-Авісма". Це найбільший у світі постачальник титану та титанових сплавів.

Його статки сягають 1,5 мільярда доларів. Раніше стало відомо, що саме він був очільником інвестпідрохділу "Ростеху", який контролював усіх російських військових підрядників.