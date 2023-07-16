Фонд державного майна повідомив про те, що виставив на аукціон перший російський актив, який потрапив під санкції. Йдеться про аграрну компанію "Інвестагро".

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Раніше цей бізнес належав російському мільярдеру Михайлу Шелкову. Стартова ціна активів – 55 мільйонів гривень.

У власності компанії 25 об’єктів нерухомого майна та 12 транспортних засобів. Вона орендує 204 земельні ділянки загальною площею майже 1326 гектарів,

– повідомили у Фонді держмайна.

Торги попередньо заплановані на 10 серпня. Аукціон буде проходити на відкритих онлайн-аукціонах на платформі Prozorro.Продажі. Усі гроші від продажу цього бізнесу будуть скеровані у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

Що відомо про мільярера Шелкова

Михайло Шелков – основний акціонер металургійної компанії "ВСМПО-Авісма". Це найбільший у світі постачальник титану та титанових сплавів.

Його статки сягають 1,5 мільярда доларів. Раніше стало відомо, що саме він був очільником інвестпідрохділу "Ростеху", який контролював усіх російських військових підрядників.