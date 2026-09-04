Удар заяви Зеленського: перша авіакомпанія повністю зупинила рейси до Москви

Авіакомпанія Air Tanzania стала першим перевізником, який повністю призупинив польоти до Москви, пояснивши рішення результатами оцінки ризиків на маршруті. До цього авіакомпанії переважно скасовували окремі рейси до російської столиці.

Чому Air Tanzania зупинила польоти до Москви

Африканська Air Tanzania припинила виконання рейсів TC422 і TC423 між Дар-ес-Саламом і Москвою через безпекове питання на тлі заяви Зеленського про блокування російського неба, повідомляє The Citizen.

У компанії пояснили, що регулярно аналізують операційне середовище на всій своїй маршрутній мережі. За результатами таких перевірок перевізник може тимчасово призупиняти польоти. Цього разу рішення було пов'язане з оцінкою ризиків на маршруті до Москви.

Міркування безпеки завжди мають пріоритет над комерційними,

– заявили в Air Tanzania.

Це відрізняє ситуацію від численних випадків, коли перевізники лише скасовували окремі рейси. Air Tanzania фактично призупинила весь прямий маршрут між двома містами.

Рейси мають відновити вже 7 вересня

Втім, повна зупинка рейсів виявилася нетривалою. Пізніше Air Tanzania повідомила про плани відновити авіасполучення між Москвою та Дар-ес-Саламом із 7 вересня.

За даними перевізника, рішення про відновлення ухвалили після завершення планової оцінки ризиків на маршруті. Перевірку проводили у співпраці з відповідними органами.

До слова, днями також турецький авіаперевізник Pegasus Airlines скасував нічний рейс із Бодрума до Москви на тлі обмежень у російському повітряному просторі.

Скасування рейсу відбулося на тлі нічних обмежень у роботі московського аеропорту "Внуково". Обмеження запроваджували вночі, а близько 06:00 їх скасували. Водночас уже вранці частина рейсів до Москви почала виконуватися.

Це все відбувалося на тлі заяви Володимира Зеленського про те, що повітряний простір Росії поступово закриватиметься через війну, яку вона ж і розпочала.

Важливо, щоб це почули посли держав, які працюють тут, в Україні, і посли, які працюють у Москві. Кожен із них точно знає, що означає російська війна для нашої країни, для наших людей, і має цю інформацію донести до своїх столиць. Важливо, щоб це почули відповідні авіакомпанії, які літають зараз в аеропорти передусім Москви, Петербурга та на інші ключові російські напрямки. Міністерство закордонних справ України та відповідні наші інституції дадуть повну інформацію міжнародним структурам щодо небезпек у російському небі. Цивільній авіації серед дронів не місце,

– заявив глава держави.

Згодом Путін відреагував на заяву Зеленського про небезпеку для неба в Росії. За його словами, це схоже на державний тероризм, а з терористами перемовин не ведуть. Таку заяву диктатор зробив під час спілкування із журналістами у Бішкеку.

На завершення він пригрозив ударами у відповідь – "Росія знайде, чим відповісти, якщо трагедії не відбуватимуться. І нехай ніхто у цьому не сумнівається".