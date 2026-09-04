Почему Air Tanzania приостановила полеты в Москву

Африканская авиакомпания Air Tanzania приостановила выполнение рейсов TC422 и TC423 между Дар-эс-Саламом и Москвой из-за соображений безопасности на фоне заявления Зеленского о блокировании российского воздушного пространства, сообщает The Citizen.

В компании пояснили, что регулярно анализируют операционную обстановку на всей своей маршрутной сети. По результатам таких проверок перевозчик может временно приостанавливать полеты. На этот раз решение было связано с оценкой рисков на маршруте в Москву.

Соображения безопасности всегда имеют приоритет над коммерческими,

– заявили в Air Tanzania.

Это отличает ситуацию от многочисленных случаев, когда перевозчики лишь отменяли отдельные рейсы. Air Tanzania фактически приостановила весь прямой маршрут между двумя городами.

Рейсы должны возобновиться уже 7 сентября

Впрочем, полная остановка рейсов оказалась недолгой. Позже Air Tanzania сообщила о планах возобновить авиасообщение между Москвой и Дар-эс-Саламом с 7 сентября.

По данным перевозчика, решение о возобновлении было принято после завершения плановой оценки рисков на маршруте. Проверка проводилась в сотрудничестве с соответствующими органами.

К слову, на днях турецкий авиаперевозчик Pegasus Airlines также отменил ночной рейс из Бодрума в Москву на фоне ограничений в российском воздушном пространстве.

Отмена рейса произошла на фоне ночных ограничений в работе московского аэропорта "Внуково". Ограничения вводились ночью, а около 06:00 их отменили. При этом уже утром часть рейсов в Москву начала выполняться.

Все это происходило на фоне заявления Владимира Зеленского о том, что воздушное пространство России будет постепенно закрываться из-за войны, которую она же и начала.

Важно, чтобы это услышали послы государств, работающие здесь, в Украине, и послы, работающие в Москве. Каждый из них точно знает, что означает российская война для нашей страны, для наших людей, и должен донести эту информацию до своих столиц. Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые сейчас летают в аэропорты, прежде всего, Москвы, Петербурга и на другие ключевые российские направления. Министерство иностранных дел Украины и соответствующие наши институты предоставят международным структурам полную информацию о опасностях в российском воздушном пространстве. Гражданской авиации среди дронов не место,

– заявил глава государства.

Впоследствии Путин отреагировал на заявление Зеленского об опасности для воздушного пространства России. По его словам, это похоже на государственный терроризм, а с террористами переговоры не ведут. Такое заявление диктатор сделал во время общения с журналистами в Бишкеке.

В заключение он пригрозил ответными ударами – "Россия найдет, почему она должна ответить, если трагедии не будут происходить. И пусть никто в этом не сомневается".