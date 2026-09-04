Чому Air Tanzania зупинила польоти до Москви
Африканська Air Tanzania припинила виконання рейсів TC422 і TC423 між Дар-ес-Саламом і Москвою через безпекове питання на тлі заяви Зеленського про блокування російського неба, повідомляє The Citizen.
У компанії пояснили, що регулярно аналізують операційне середовище на всій своїй маршрутній мережі. За результатами таких перевірок перевізник може тимчасово призупиняти польоти. Цього разу рішення було пов'язане з оцінкою ризиків на маршруті до Москви.
Міркування безпеки завжди мають пріоритет над комерційними,
– заявили в Air Tanzania.
Це відрізняє ситуацію від численних випадків, коли перевізники лише скасовували окремі рейси. Air Tanzania фактично призупинила весь прямий маршрут між двома містами.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Рейси мають відновити вже 7 вересня
Втім, повна зупинка рейсів виявилася нетривалою. Пізніше Air Tanzania повідомила про плани відновити авіасполучення між Москвою та Дар-ес-Саламом із 7 вересня.
За даними перевізника, рішення про відновлення ухвалили після завершення планової оцінки ризиків на маршруті. Перевірку проводили у співпраці з відповідними органами.
До слова, днями також турецький авіаперевізник Pegasus Airlines скасував нічний рейс із Бодрума до Москви на тлі обмежень у російському повітряному просторі.
Скасування рейсу відбулося на тлі нічних обмежень у роботі московського аеропорту "Внуково". Обмеження запроваджували вночі, а близько 06:00 їх скасували. Водночас уже вранці частина рейсів до Москви почала виконуватися.
Це все відбувалося на тлі заяви Володимира Зеленського про те, що повітряний простір Росії поступово закриватиметься через війну, яку вона ж і розпочала.
Важливо, щоб це почули посли держав, які працюють тут, в Україні, і посли, які працюють у Москві. Кожен із них точно знає, що означає російська війна для нашої країни, для наших людей, і має цю інформацію донести до своїх столиць. Важливо, щоб це почули відповідні авіакомпанії, які літають зараз в аеропорти передусім Москви, Петербурга та на інші ключові російські напрямки. Міністерство закордонних справ України та відповідні наші інституції дадуть повну інформацію міжнародним структурам щодо небезпек у російському небі. Цивільній авіації серед дронів не місце,
– заявив глава держави.
Згодом Путін відреагував на заяву Зеленського про небезпеку для неба в Росії. За його словами, це схоже на державний тероризм, а з терористами перемовин не ведуть. Таку заяву диктатор зробив під час спілкування із журналістами у Бішкеку.
На завершення він пригрозив ударами у відповідь – "Росія знайде, чим відповісти, якщо трагедії не відбуватимуться. І нехай ніхто у цьому не сумнівається".