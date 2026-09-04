Чому Air Tanzania зупинила польоти до Москви

Африканська Air Tanzania припинила виконання рейсів TC422 і TC423 між Дар-ес-Саламом і Москвою через безпекове питання на тлі заяви Зеленського про блокування російського неба, повідомляє The Citizen.

У компанії пояснили, що регулярно аналізують операційне середовище на всій своїй маршрутній мережі. За результатами таких перевірок перевізник може тимчасово призупиняти польоти. Цього разу рішення було пов'язане з оцінкою ризиків на маршруті до Москви.

Міркування безпеки завжди мають пріоритет над комерційними,

– заявили в Air Tanzania.

Це відрізняє ситуацію від численних випадків, коли перевізники лише скасовували окремі рейси. Air Tanzania фактично призупинила весь прямий маршрут між двома містами.

Рейси мають відновити вже 7 вересня

Втім, повна зупинка рейсів виявилася нетривалою. Пізніше Air Tanzania повідомила про плани відновити авіасполучення між Москвою та Дар-ес-Саламом із 7 вересня.

За даними перевізника, рішення про відновлення ухвалили після завершення планової оцінки ризиків на маршруті. Перевірку проводили у співпраці з відповідними органами.

До слова, днями також турецький авіаперевізник Pegasus Airlines скасував нічний рейс із Бодрума до Москви на тлі обмежень у російському повітряному просторі.

Скасування рейсу відбулося на тлі нічних обмежень у роботі московського аеропорту "Внуково". Обмеження запроваджували вночі, а близько 06:00 їх скасували. Водночас уже вранці частина рейсів до Москви почала виконуватися.

Це все відбувалося на тлі заяви Володимира Зеленського про те, що повітряний простір Росії поступово закриватиметься через війну, яку вона ж і розпочала.

Важливо, щоб це почули посли держав, які працюють тут, в Україні, і посли, які працюють у Москві. Кожен із них точно знає, що означає російська війна для нашої країни, для наших людей, і має цю інформацію донести до своїх столиць. Важливо, щоб це почули відповідні авіакомпанії, які літають зараз в аеропорти передусім Москви, Петербурга та на інші ключові російські напрямки. Міністерство закордонних справ України та відповідні наші інституції дадуть повну інформацію міжнародним структурам щодо небезпек у російському небі. Цивільній авіації серед дронів не місце,

– заявив глава держави.

Згодом Путін відреагував на заяву Зеленського про небезпеку для неба в Росії. За його словами, це схоже на державний тероризм, а з терористами перемовин не ведуть. Таку заяву диктатор зробив під час спілкування із журналістами у Бішкеку.

На завершення він пригрозив ударами у відповідь – "Росія знайде, чим відповісти, якщо трагедії не відбуватимуться. І нехай ніхто у цьому не сумнівається".