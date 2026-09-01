За його словами, це схоже на державний тероризм, а з терористами перемовин не ведуть. Таку заяву диктатор зробив під час спілкування із журналістами у Бішкеку.

Як відреагував Путін на слова Зеленського?

Як підкреслив президент Росії, особисто не він не чув такі заяви з боку Зеленського. Але якщо це сказано вголос, це просто заявка на державний тероризм. Однак "ще не перехід на тероризм".

"І звертаю увагу, що вони просять у нас про поновлення перемовин, просять про особисті зустрічі. З терористами переговорів не ведуть", – підкреслив він.

На завершення він пригрозив ударами у відповідь – "Росія знайде, чим відповісти, якщо трагедії не відбуватимуться. І нехай ніхто у цьому не сумнівається".