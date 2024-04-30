Конфіскація активів олігарха Саввіді: чим володів росіянин та його дружина в Україні

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо конфіскації активів російського підприємця Івана Саввіді та його дружини Кіріякі на користь України. Аналітики платформи великих даних VKURSI екслюзивно для 24 Каналу проаналізували, які активи та підприємства мав Саввіді та його родина, й скільки доходу вони отримують.

Хто такий Саввіді

Відомо, що Іван Саввіді є російським підприємцем грецького походження. Він пов’язаний з російською владою та партією "Единая Россия".

Дружина Івана Саввіді Кіріякі – номінальна власниця низки компаній, проте фактично бізнесом володіє її чоловік.

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Які активи конфіскували ВАКС конфіскував та стягнув у дохід держави 100% акцій ПрАТ "Пентопак" і 100% статутного капіталу дочірнього підприємства "Атлантіс-Пак Україна", а також націоналізували комплекс нежитлових приміщень, транспортні засоби, гроші на банківських рахунках.

ПРАТ "Пентопак"

Компанія розташована у Борисполі, Київської області, та займається виготовленням плит, листів, труб та профілів з пластмас. Кінцевий бенефіціар компанії – Саввіді Кіріякі, дружина російського підприємця. А уповноважена особа – Лозовий Владлен Анатолійович.

Розмір статутного капіталу – 11,4 мільйона гривень.

– 11,4 мільйона гривень. У 2023 році дохід підприємства склав 183,6 мільйона гривень, у 2022 році – 180,6 мільйона гривень, а у 2021 – 265,1 мільйона гривень.

У власності компанія один будинок в Борисполі та шість автомобілів. Земельних ділянок на компанію не зареєстровано.

Компанія має 23 зареєстровані торгові марки, всі вони використовуються для матеріалів для пакування товарів, переважно, м'ясних виробів.

ДП "Атлантіс-Пак Україна"

Основний КВЕД підприємства – неспеціалізована гуртова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами. Кінцевий бенефіціар компанії – також Саввіді Кіріякі, яка зареєстрована у Греції. Уповноважена особа однакова з попереднім підприємством – Лозовий Владлен Анатолійович.

Розмір статутного капіталу – 1 000 мільйонів гривень.

– 1 000 мільйонів гривень. У 2023 році дохід підприємства склав 3,24 мільйона гривень, у 2022 – 59,7 мільйона гривень, а у 2021 – 148,8 мільйона гривень.

На компанії не зареєстровано жодної нерухомості, земельних ділянок. Але є три автомобілі.

У 2021 році компанія імпортувала з Росії та Білорусі виробів з пластмаси, труб та шлангів на 91,5 мільйона гривень. Вищезгадані країни були єдиними країнами, з яких ДП "Атлантіс-Пак Україна" імпортувало товари.

, що у 2023 році кількість працівників в компанії скоротилася на 50%, якщо у 2022 році їх було близько 20, то у 2023 році – близько 10.