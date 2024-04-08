Йдеться не лише про банк, але й про низку обленерго, які контролювалися компанією VS Energy, однією із бенефіціарок якої є дружина Гінера.

Аналітики платформи великих даних VKURSI ексклюзивно для 24 Каналу проаналізували, які активи та підприємства мав російський олігарх та його дружина в Україні.

Читайте також Мільйонні прибутки, декілька квартир, земельні ділянки: якими активами володіє сім'я Гринкевичів

Хто такий Гінер Євгеній Леннорович

Євген Гінер – російський підприємець, голова фінансового комітету російського футбольного союзу та футбольного клубу "ЦСКА". Його пов'язують з компанією VS Energy International N.V.

Бенефіціарними власниками цієї групи окрім Гінера, також називають підсанкційних російських олігархів, Міхаїла Воєводіна та Олександра Бабакова. Компанія зареєстрована в Нідерландах, але володіє низкою обленерго через українське підприємство ТОВ "ВС Енерджі Інтернешнл Україна".

Офіційними бенефіціарами активів "ВС Енерджі Інтернешнл Україна" вказані громадяни Німеччини та Латвії Валтс Вігантс, Олег Юрійович Сізерман, Наталія Юріївна Селіванова, Марина Володимирівна Ярославська, Артурс Альтбергс та Віліс Дамбінс. Всі вони так чи інакше мають зв'язок з російськими олігархами, а Марина Ярославська – дружина Євгена Гінера.

Сам Євген Гінер має зв'язок лише з двома компаніями:

ТОВ – спільне підприємство "Файвел" як попередній засновник;

АТ "Перший інвестиційний банк" як бенефіціар та власник акцій.

ТОВ -спільне підприємство "Файвел" займається наданням в оренду інших машин та устаткування. Гінер вийшов зі складу засновників у 2019 році. Останні дані про дохід компанії є лише за 2018 рік, тоді він склав 416 тисяч гривень.

АТ "Перший інвестиційний банк"

Євгену Гінеру належало 88,89% акцій банку. 17 січня 2024 року Україна стала власником 20,4 млн простих іменних акцій. Інформація про дохід банку відсутня.

Відомо, банк володіє 4 земельними ділянками та 11 об'єктами нерухомості. З 2016 по 2023 рік банк переміг у 60 тендерах загальною вартістю на 1,24 мільйона гривень.

Чим володіє дружина Гінера

Ярославська Марина Володимирівна народилася в Україні і є громадянкою Німеччини, хоча до березня 2008 року мала російський паспорт. Саме їй належить 20% статутного капіталу компанії ТОВ "ВС Енерджі Інтернешнл Україна".

Дохід цієї компанії у 2022 році склав 4,96 мільйона гривень. З 2019 по 2024 роки компанія отримала 38 перемог у державних тендерах загальною сумою на 25,8 мільйона гривень.

Найбільші замовники – ПрАТ "Рівнеобленерго" та АТ "Чернівціобленерго". Вони розмістили тендери загальною сумою на понад 12 мільйона гривень.

Марина Ярославська має зв'язок з 12 компаніями:

у 4 вона попередній засновник чи бенефіціар;

у 10 бенефіціар.

Бенефіціаром вона виступає у низці обленерго:

АТ "Житомиробленерго". Дохід у 2022 році 2,05 мільярда гривень.

АТ "Херсонобленерго". Дохід у 2022 році 2,7 мільярда гривень.

ПрАТ "Кіровоградобленерго". Дохід у 2022 році 2 мільярди гривень.

АТ "Чернівціобленерго". Дохід у 2022 році 1,61 мільярда гривень.

ПрАТ "Рівнеобленерго". Дохід у 2022 році 2,06 мільярда гривень.

Зверніть увагу! Ні нерухомості, ні земельних ділянок на Гінері та його дружині в Україні не зареєстровано.