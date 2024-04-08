Які статки мільярдерів
А все тому, що статки Маска цього року скоротилися на 48,4 мільярда доларів, тоді як Цукерберг додав до свого багатства – 58,9 мільярда доларів.
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Таким чином, нині статки Цукерберга сягають – 186,9 мільярда доларів. В той час, як капітал Маска становить – 180,6 мільярда доларів.
При цьому, перше місце в рейтингу посів голова гіганта розкоші LVMH Бернар Арно – зі статками 223,4 мільярда доларів, а друге – засновник Amazon Джефф Безос з 207,3 мільярда доларів.
Що відбувається з акціями компаній
Цього року акції Tesla впали на 34%, зокрема через глобальне уповільнення попиту на електромобілі, зростання конкуренції в Китаї та проблеми з виробництвом у Німеччині.
Водночас Meta тим часом зросла на 49% завдяки високим квартальним прибуткам і ініціативам щодо штучного інтелекту.