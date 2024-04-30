Хто такий Саввіді

Відомо, що Іван Саввіді є російським підприємцем грецького походження. Він пов’язаний з російською владою та партією "Единая Россия".

Дружина Івана Саввіді Кіріякі – номінальна власниця низки компаній, проте фактично бізнесом володіє її чоловік.

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Які активи конфіскували ВАКС конфіскував та стягнув у дохід держави 100% акцій ПрАТ "Пентопак" і 100% статутного капіталу дочірнього підприємства "Атлантіс-Пак Україна", а також націоналізували комплекс нежитлових приміщень, транспортні засоби, гроші на банківських рахунках.

Загалом — 23,4 мільйона гривень (616 тисяч доларів в еквіваленті) і 345 тисяч доларів.

ПРАТ "Пентопак"

Компанія розташована у Борисполі, Київської області, та займається виготовленням плит, листів, труб та профілів з пластмас. Кінцевий бенефіціар компанії – Саввіді Кіріякі, дружина російського підприємця. А уповноважена особа – Лозовий Владлен Анатолійович.

Розмір статутного капіталу – 11,4 мільйона гривень.

– 11,4 мільйона гривень. У 2023 році дохід підприємства склав 183,6 мільйона гривень, у 2022 році – 180,6 мільйона гривень, а у 2021 – 265,1 мільйона гривень.

У власності компанія один будинок в Борисполі та шість автомобілів. Земельних ділянок на компанію не зареєстровано.

Компанія має 23 зареєстровані торгові марки, всі вони використовуються для матеріалів для пакування товарів, переважно, м'ясних виробів.

ДП "Атлантіс-Пак Україна"

Основний КВЕД підприємства – неспеціалізована гуртова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами. Кінцевий бенефіціар компанії – також Саввіді Кіріякі, яка зареєстрована у Греції. Уповноважена особа однакова з попереднім підприємством – Лозовий Владлен Анатолійович.

Розмір статутного капіталу – 1 000 мільйонів гривень.

– 1 000 мільйонів гривень. У 2023 році дохід підприємства склав 3,24 мільйона гривень, у 2022 – 59,7 мільйона гривень, а у 2021 – 148,8 мільйона гривень.

На компанії не зареєстровано жодної нерухомості, земельних ділянок. Але є три автомобілі.

У 2021 році компанія імпортувала з Росії та Білорусі виробів з пластмаси, труб та шлангів на 91,5 мільйона гривень. Вищезгадані країни були єдиними країнами, з яких ДП "Атлантіс-Пак Україна" імпортувало товари.

Цікаво, що у 2023 році кількість працівників в компанії скоротилася на 50%, якщо у 2022 році їх було близько 20, то у 2023 році – близько 10.