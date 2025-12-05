Не лише ексвласник Pornhub: угорська компанія також зацікавилася активами "Лукойла"

Угорська MOL повідомила американським чиновникам про свою зацікавленість у купівлі міжнародних активів російського "Лукойла". За акції компанії вже змагаються кілька світових нафтогазових гігантів.

Чому Угорщині потрібні активи "Лукойла"?

Угорська MOL приєднується до зростаючого списку претендентів на підсанкційний "Лукойла", пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зараз "Лукойл" веде переговори з нафтовими гігантами Exxon Mobil та Chevron, а також з близькосхідними інвесторами напередодні встановленого США терміну – 13 грудня, після того, як Вашингтон відхилив пропозицію швейцарського трейдера сировинних товарів Gunvor як покупця.

Міжнародний бізнес "Лукойлу" володіє нафтопереробними заводами в Європі, частками в нафтових родовищах Казахстану, Узбекистану, Іраку та Мексиці, а також сотнями роздрібних заправних станцій по всьому світу.

Нафтогазова компанія MOL хотіла б придбати НПЗ та заправні станції Лукойлу в Європі, а також частки у виробничих активах у Казахстані та Азербайджані, повідомило одне з трьох джерел.

Будапешт значною мірою залежить від російської енергетики, і Орбан, який перебуває при владі 15 років, давно намагається підтримувати добрі стосунки як з Москвою, так і з Вашингтоном. MOL прагне купити сербський нафтопереробний завод NIS, що належить Росії, який також перебуває під санкціями США.

Хто ще хоче купити активи "Лукойла"?