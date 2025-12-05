Не лише ексвласник Pornhub: угорська компанія також зацікавилася активами "Лукойла"
- Угорська компанія MOL зацікавлена в купівлі міжнародних активів російського "Лукойла", включаючи НПЗ та заправні станції в Європі.
- MOL прагне придбати активи "Лукойла" через залежність Угорщини від російської енергетики та добрі стосунки з Москвою і Вашингтоном.
Угорська MOL повідомила американським чиновникам про свою зацікавленість у купівлі міжнародних активів російського "Лукойла". За акції компанії вже змагаються кілька світових нафтогазових гігантів.
Чому Угорщині потрібні активи "Лукойла"?
Угорська MOL приєднується до зростаючого списку претендентів на підсанкційний "Лукойла", пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
Дивіться також Ціни стабілізуються: як українські атаки на російські НПЗ впливають на нафтовий ринок
Зараз "Лукойл" веде переговори з нафтовими гігантами Exxon Mobil та Chevron, а також з близькосхідними інвесторами напередодні встановленого США терміну – 13 грудня, після того, як Вашингтон відхилив пропозицію швейцарського трейдера сировинних товарів Gunvor як покупця.
Міжнародний бізнес "Лукойлу" володіє нафтопереробними заводами в Європі, частками в нафтових родовищах Казахстану, Узбекистану, Іраку та Мексиці, а також сотнями роздрібних заправних станцій по всьому світу.
Нафтогазова компанія MOL хотіла б придбати НПЗ та заправні станції Лукойлу в Європі, а також частки у виробничих активах у Казахстані та Азербайджані, повідомило одне з трьох джерел.
Будапешт значною мірою залежить від російської енергетики, і Орбан, який перебуває при владі 15 років, давно намагається підтримувати добрі стосунки як з Москвою, так і з Вашингтоном. MOL прагне купити сербський нафтопереробний завод NIS, що належить Росії, який також перебуває під санкціями США.
Хто ще хоче купити активи "Лукойла"?
Exxon Mobil планує купити контрольний пакет акцій "Лукойла" у родовищі West Qurna 2 в Іраку, що є важливим кроком для повернення компанії до країни. Ірак запросив кілька американських нафтових компаній, включаючи Exxon, розпочати переговори щодо поглинання проекту West Qurna 2
Мільярдер та власник "Челсі" Тодд Боелі створив консорціум для придбання міжнародних активів "Лукойла", які оцінили у 22 мільярди доларів.
Конкуренцію у переговорах за активи "Лукойла" також складають великі енергетичні корпорації, включаючи Chevron та державну нафтову компанію ОАЕ ADNOC.
Бернд Бергмайр, колишній власник Pornhub, також звернувся до Мінфіну США з метою купити міжнародні активи "Лукойла". Інтерес до активів "Лукойлу" зріс через нещодавній дозвіл Мінфіну США на переговори з російським бізнесом.