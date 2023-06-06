Акції Apple вийшли на історичний максимум – скоро представлять гарнітуру доповненої реальності

Ціна акцій Apple б'є всі можливі рекорди. Це відбувається на фоні того, що незабаром компанія продемонструє свій новий продукт.

Компанії Apple вдається зростати та збільшувати свою вартість попри безліч невтішних прогнозів. Коли аналітики стверджували, що "яблуко" чекатимуть непрості часи, ціна акцій компанії б'є усі свої рекорди.

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Акції Apple знову б'ють рекорди

Цінні папери Apple встановили новий історичний рекорд. За даними біржі NASDAQ, за одну акцію потрібно заплатити 184,27 долара. Попередній був зафіксований у січні 2022 року на рівні 182,94 долара.

Повідомляється, що попит на акції компанії зріс завдяки Всесвітній конференції розробників Apple. Очікується, що там презентують гарнітуру змішаної реальності, яка повинна стати однією з найунікальніших новинок останнього десятиріччя.

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Завдяки цьому стрибку та довірі інвесторів навіть у складні часи капіталізація Apple знову наблизилася до 1 трильйона доларів. Нагадаємо, це перша компанія в історії, яка подолала цю позначку.

Також експерти кажуть, що в разі успіху нового давайса капіталізація Apple буде зростати на фоні того, що сфера застосування штучного інтелекту набирає нових обертів.