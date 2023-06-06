Компании Apple удается расти и увеличивать свою стоимость, несмотря на множество нелестных прогнозов. Когда аналитики утверждали, что яблоко будут ждать непростые времена, цена акций компании бьет все свои рекорды.

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Акції Apple знову б'ють рекорди

Ценные бумаги Apple установили новый исторический рекорд. По данным биржи NASDAQ, за одну акцию нужно заплатить 184,27 доллара. Предыдущий был зафиксирован в январе 2022 года на уровне 182,94 доллара.

Сообщается, что спрос на акции компании вырос благодаря Всемирной конференции разработчиков Apple. Ожидается, что там представят гарнитуру смешанной реальности, которая должна стать одной из самых уникальных новинок последнего десятилетия.

Правила игры в современном бизнес-мире быстро меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. И Škoda Karoq легко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в пути посредством беспроводного подключения телефона. А в выходные смело трогайся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все…

Благодаря этому скачку и доверию инвесторов даже в сложные времена капитализация Apple снова приблизилась к 1 триллиону долларов. Напомним, это первая компания в истории, преодолевшая эту отметку.

Также эксперты говорят, что в случае успеха нового давайса капитализация Apple будет расти на фоне того, что область применения искусственного интеллекта набирает новые обороты.