Акції Philips суттєво впали за добу: з чим це пов'язано

Акції Philips за добу впали на 16% через низку факторів. Компанія повідомила про різке зниження попиту в Китаї, що змусило її скоригувати прогноз продажів.

З чим пов'язаний спад акцій

Це – найбільший одноденний спад акцій компанії за останні 26 років, повідомляє Reuters.

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Обсяг замовлень знизився на 2% порівняно з 2023 роком. Втім, зростання в інших регіонах частково компенсувало цей спад.

Тепер Philips прогнозує збільшення порівняльних продажів на рівні 0,5–1,5% у 2024 році замість попередніх 3–5%.

Попри майже 50% зростання акцій цього року, загальна ринкова вартість Philips зменшилася приблизно на дві третини з 2021 до 2023 року через побоювання щодо потенційних судових витрат.

Зауважте! Компанія вказала, що на її показники вплинуло зниження споживчої довіри в Китаї та антикорупційні заходи, які призвели до скорочення замовлень з китайських лікарень.

Philips приєдналася до списку міжнародних компаній, стурбованих станом китайської економіки, яка продовжує слабшати попри зусилля уряду.

До речі! Скоригований прибуток до вирахування відсотків, податків та амортизації (EBITA) зріс на 13% порівняно з минулим роком, досягнувши 516 мільйонів євро, а базова річна маржа очікується на рівні 11,5%.