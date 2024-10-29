С чем связан спад акций

Это – крупнейший однодневный спад акций компании за последние 26 лет, сообщает Reuters.

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Объем заказов снизился на 2% по сравнению с 2023 годом. Впрочем, рост в других регионах частично компенсировал этот спад.

Теперь Philips прогнозирует увеличение сравнительных продаж на уровне 0,5–1,5% в 2024 году вместо предыдущих 3–5%.

Несмотря на почти 50% роста акций в этом году, общая рыночная стоимость Philips уменьшилась примерно на две трети с 2021 до 2023 года из-за опасений относительно потенциальных судебных расходов.

Заметьте! Компания указала, что на ее показатели повлияло снижение потребительского доверия в Китае и антикоррупционные меры, которые привели к сокращению заказов из китайских больниц.

Philips присоединилась к списку международных компаний, обеспокоенных состоянием китайской экономики, которая продолжает ослабевать несмотря на усилия правительства.

Кстати! Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITA) выросла на 13% по сравнению с прошлым годом, достигнув 516 миллионов евро, а базовая годовая маржа ожидается на уровне 11,5%.