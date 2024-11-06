Після перемоги Трампа на виборах акції Trump Media виросли в половину

Акції компанії Trump Media & Technology Group підскочили на 50% після новин про перемогу Трампа на виборах. За останній місяць акції компанії виросли більш ніж на 105%.

Як зросли акції Trump Media

Соціальна мережа Truth Social, що є основним активом компанії, тепер сприймається трейдерами як основна платформа для комунікацій нового президента. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Протягом передвиборчої кампанії акції Trump Media переживали великі коливання, які залежали від змін у прогнозах щодо переможця виборів.

Цікаво! За останні п’ять торгових сесій акції впали більше ніж на 34%, оскільки опонентка Трампа, Камала Гарріс, набирала обертів наприкінці гонки. Проте за останній місяць акції виросли більш ніж на 105%.

У вівторок під час фінального етапу кампанії акції досягли максимального зростання на рівні понад 18%, однак у підсумку закрилися з падінням на 1,2%.



Акції Trump Media & Technology Group / Фото: CNBC

Внаслідок цього у звіті про прибутки компанія повідомила про дохід трохи більше ніж 1 мільйон доларів.

Зауважте! Акції не обов'язково є ідеальним показником того, чи виграє Трамп. На їхню вартість можуть впливати й інші фактори, такі як фіксація прибутку, зважаючи на значні прирости цього року.