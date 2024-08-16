Інвестиції у 240 мільйонів доларів від Білла Акмана "врятували" Nike

Компанія інвестора-мільярдера Білла Акмана, Pershing Square Capital Management, розкрила купівлю понад 3 мільйонів акцій спортивних товарів від Nike Inc. Через це акції Nike подорожчали на 3,7%.

Чому акції Nike почали зростати

Нагадуємо, що з початку 2024 року капіталізація компанії Nike впала аж на 28% – до 117,7 мільярда доларів. Причиною такою спаду вважають слабкий звіт за четвертий фінансовий квартал.

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Вже наприкінці червня компанія оголосила про скорочення квартального виторгу на 2%. Це призвело до того, що котирування Nike впали на 20%.

Менше ніж 50% фінансових компаній Волл-стріт дають рекомендацію "купувати" або "вище за ринок" для акцій Nike. Це є мінімумом за останні 11 років.

Водночас після залучення інвестицій на 240 мільйонів доларів від мільярдера Білла Акмана, акції Nike почали рости.