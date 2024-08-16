Чому акції Nike почали зростати
Нагадуємо, що з початку 2024 року капіталізація компанії Nike впала аж на 28% – до 117,7 мільярда доларів. Причиною такою спаду вважають слабкий звіт за четвертий фінансовий квартал.
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Вже наприкінці червня компанія оголосила про скорочення квартального виторгу на 2%. Це призвело до того, що котирування Nike впали на 20%.
Водночас після залучення інвестицій на 240 мільйонів доларів від мільярдера Білла Акмана, акції Nike почали рости.
- До компанії мільярдера, а саме Pershing Square, належать акції таких популярних компаній, як-от мережа готелів Hilton Worldwide Holdings, мережа ресторанів Chipotle Mexican Grill та Restaurant Brands International, що володіє брендом Burger King.