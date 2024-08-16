Почему акции Nike начали расти
Напоминаем, что с начала 2024 года капитализация компании Nike упала аж на 28% – до 117,7 миллиарда долларов. Причиной такой спада считают слабый отчет за четвертый финансовый квартал.
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Уже в конце июня компания объявила о сокращении квартальной выручки на 2%. Это привело к тому, что котировки Nike упали на 20%.
В то же время после привлечения инвестиций на 240 миллионов долларов от миллиардера Билла Акмана, акции Nike начали расти.
- К компании миллиардера, а именно Pershing Square, принадлежат акции таких популярных компаний, например сеть отелей Hilton Worldwide Holdings, сеть ресторанов Chipotle Mexican Grill и Restaurant Brands International, владеющий брендом Burger King.