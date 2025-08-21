Акції компанії Pop Mart виросли на 12% після оголошення про запуск міні-версій культових іграшок Labubu, які можна буде використовувати як телефонний брелок. Продаж іграшок стартує уже наступного тижня.

Як зросли прибутки Pop Mart?

Також компанія опублікувала вражаючі фінансові результати. Згідно з ним, чистий прибуток у першому півріччі 2025 року зріс майже на 400%, передає 24 Канал.

Дивіться також Вартість понад півмільйона гривень: в Україні затримали партію підробок Labubu

Дохід збільшився на понад 200%, перевищивши прогнозовані 20 мільярдів юанів і наблизившись до 30 мільярдів юанів (понад 4 мільярди доларів).

Серія "The Monsters", до якої належать Labubu, забезпечила близько 34,7% загального доходу, тобто понад 4,8 мільярдів юанів за перші шість місяців.

Чому акції зросли?

У зв'язку з анонсом міні-Labubu, акції компанії досягли найвищого рівня з моменту її IPO в Гонконзі у грудні 2020 року.

CEO компанії Ван Нінґ (Wang Ning) упевнений, що подальше зростання легко забезпечить виконання річного фінансового плану, а продаж "міні-Labubu" допоможе розширити аудиторію та зміцнити бренд.

Анонс міні Labubu: відео з соцмереж

Що відомо про нові "mini-Labubu"?

Анонс mini-Labubu – це черговий маркетинговий хід компанії. Анансована компактна версія "монстра" ідеально підходить для прикріплення до телефону й підсилює бренд та впізнаваність.

Зменшену версію культового героя планують запустити у продаж уже цього тижня. Водночас деталей релізу не розкривають. Та аналітики уже прогнозують, що новинка допоможе компанії охопити ще ширшу аудиторію.

Популярність Labubu у США та Європі зростає?

Популярність Pop Mart значно зросла за межами Китаю. Так, за останнє півріччя доходи компанії від іноземних операцій збільшилися на 440% і досягли 5,6 мільярдів юанів. І все завдяки буму на Labubu у США та Європі.