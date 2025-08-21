Фанати в очікуванні: Pop Mart запускає міні-Лабубу, акції б'ють рекорди
- Акції Pop Mart зросли на 12% після анонсу міні-версій іграшок Labubu, які будуть доступні як телефонний брелок, а продаж стартує наступного тижня.
- Чистий прибуток Pop Mart у першому півріччі 2025 року зріс майже на 400%, а дохід від іноземних операцій збільшився на 440%, досягши 5,6 мільярдів юанів.
Акції компанії Pop Mart виросли на 12% після оголошення про запуск міні-версій культових іграшок Labubu, які можна буде використовувати як телефонний брелок. Продаж іграшок стартує уже наступного тижня.
Як зросли прибутки Pop Mart?
Також компанія опублікувала вражаючі фінансові результати. Згідно з ним, чистий прибуток у першому півріччі 2025 року зріс майже на 400%, передає 24 Канал.
Дохід збільшився на понад 200%, перевищивши прогнозовані 20 мільярдів юанів і наблизившись до 30 мільярдів юанів (понад 4 мільярди доларів).
Серія "The Monsters", до якої належать Labubu, забезпечила близько 34,7% загального доходу, тобто понад 4,8 мільярдів юанів за перші шість місяців.
Чому акції зросли?
У зв'язку з анонсом міні-Labubu, акції компанії досягли найвищого рівня з моменту її IPO в Гонконзі у грудні 2020 року.
CEO компанії Ван Нінґ (Wang Ning) упевнений, що подальше зростання легко забезпечить виконання річного фінансового плану, а продаж "міні-Labubu" допоможе розширити аудиторію та зміцнити бренд.
Що відомо про нові "mini-Labubu"?
Анонс mini-Labubu – це черговий маркетинговий хід компанії. Анансована компактна версія "монстра" ідеально підходить для прикріплення до телефону й підсилює бренд та впізнаваність.
Зменшену версію культового героя планують запустити у продаж уже цього тижня. Водночас деталей релізу не розкривають. Та аналітики уже прогнозують, що новинка допоможе компанії охопити ще ширшу аудиторію.
Популярність Labubu у США та Європі зростає?
Популярність Pop Mart значно зросла за межами Китаю. Так, за останнє півріччя доходи компанії від іноземних операцій збільшилися на 440% і досягли 5,6 мільярдів юанів. І все завдяки буму на Labubu у США та Європі.