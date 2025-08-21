Акции компании Pop Mart выросли на 12% после объявления о запуске мини-версий культовых игрушек Labubu, которые можно будет использовать как телефонный брелок. Продажи игрушек стартуют уже на следующей неделе.

Как выросли доходы Pop Mart?

Также компания опубликовала впечатляющие финансовые результаты. Согласно им, чистая прибыль в первом полугодии 2025 года выросла почти на 400%, передает 24 Канал.

Доход увеличился более чем на 200%, превысив прогнозируемые 20 миллиардов юаней и приблизившись к 30 миллиардам юаней (более 4 миллиардов долларов).

Серия "The Monsters", к которой принадлежат Лабубу, обеспечила около 34,7% общего дохода, то есть более 4,8 миллиардов юаней за первые шесть месяцев.

Почему акции выросли?

В связи с анонсом мини-Лабубу, акции компании достигли самого высокого уровня с момента ее IPO в Гонконге в декабре 2020 года.

CEO компании Ван Нинг (Wang Ning) уверен, что дальнейший рост легко обеспечит выполнение годового финансового плана, а продажа "мини-Лабубу" поможет расширить аудиторию и укрепить бренд.

Анонс мини Лабубу: видео из соцсетей

Что известно о новых "mini-Лабубу"?

Анонс mini-Лабубу – это очередной маркетинговый ход компании. Анансированная компактная версия "монстра" идеально подходит для прикрепления к телефону и усиливает бренд и узнаваемость.

Уменьшенную версию культового героя планируют запустить в продажу уже на этой неделе. В то же время деталей релиза не раскрывают. Но аналитики уже прогнозируют, что новинка поможет компании охватить еще более широкую аудиторию.

Популярность Лабубу в США и Европе растет?

Популярность Pop Mart значительно возросла за пределами Китая. Так, за последнее полугодие доходы компании от иностранных операций увеличились на 440% и достигли 5,6 миллиардов юаней. И все благодаря буму на Лабубу в США и Европе.