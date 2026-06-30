Алкоголь і сигарети більше не сховаєш: бізнес протестував нову систему еАкциз

В Україні зробили ще один крок до запуску системи еАкциз – пройшов етап тестування. Система має змінити правила контролю за обігом алкоголю та тютюнової продукції.

Що відомо про тестування системи еАкциз

Представники бізнесу разом із командою Міністерства цифрової трансформації провели комплексне тестування повного циклу руху підакцизних товарів – від виробника або імпортера до моменту продажу покупцю. Про це 24 Каналу розповіли в Мінцифри.

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Першими до комплексного тестування долучилися один з найбільших українських виробників та імпортерів від тютюнової галузі, дистриб’ютор DLS і мережа роздрібних магазинів "ЛотОК". Учасники відтворили сценарій, за яким ринок має працювати після офіційного запуску еАкцизу. Товар пройшов усі етапи:

виробництво або імпорт;

передачу продукції дистриб’ютору;

доставку до магазину;

продаж кінцевому споживачу.

Для тестування економічний оператор використав європейські коди, які після запуску системи мають стати основою для електронних акцизних марок. Після продажу товару інформація про е-марку відобразилася у системі Державної податкової служби, а потім – у системі еАкциз.

еАкциз – це одна з важливих великих цифрових реформ останніх років. Ми не обмежуємося частковим тестуванням функціоналу, почали проводити комплексні пілоти. Зокрема, наприкінці червня команда протестувала шлях продукції від імпортера через дистриб’ютора, до магазину і покупця,

– каже Олександр Закусило, заступник Міністра цифрової трансформації.

До слова, еАкциз допоможе зменшити тіньовий ринок тютюнової та алкогольної продукції, захистить споживачів від підробок і забезпечить прозорі надходження до бюджету.

Повноцінний запуск системи запланований на листопад. До цього часу компанії, які виробляють або продають алкоголь чи тютюн, можуть долучатися до тестування та перевіряти готовність власних процесів.

Нагадаємл, що український бюджет щороку втрачає близько 30 мільярдів гривень через тіньовий ринок підакцизної продукції. Саме тому уряд почав реформу ринку та запускає електронну систему еАкциз.