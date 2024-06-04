Рада проголосувала за підвищення акцизного податку на тютюнові вироби

Уряд анонсував підвищення акциз на деяку продукцію. Сьогодні було прийняте рішення відносно тютюнових виробів.

Що відомо про рішення

ВРУ підтримала зростання акцизного податку на тютюнові вироби. Рішення прийняте у першому читанні.

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Які зміни мають набрати чинності:

акциз на цигарки буде прив'язаний до євро (до цього він був пов'язаний з гривнею);

у 2025 році акциз має зрости на 23%;

у 2026 – 2028 роках має зростати ще по 5%.

Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що цьогоріч зростання акцизу не очікується. Збільшення може відбутися лише, якщо настане девальвація.

Для чого потрібне це підвищення

Зростання акцизного податку позитивно вплине на бюджетні надходження. За словами Железняка, вони можуть зрости в рази.

Ярослав Железняк Народний депутат України Реалізація законопроекту матиме наслідком збільшення доходів бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробіву 2025 році у сумі близько 612 мільйонів гривень, у 2026 році – 5 мільярдів гривень, у 2027 році – 9,3 мільярдів гривень, у 2028 році – 13,8 мільярдів гривень.

Железняк зазначив, що до другого читання депутати будуть переглядати питання ТВЕНів.