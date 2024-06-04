Для бізнесу тариф на світло вже зріс

Як розповів для 24 Каналу експерт Олег Попенко, для бізнесу тарифи на електроенергію зросли ще у травні.

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Відтак, у травні щодо квітня ціни подорожчали десь на 24 – 26%. А з червня до травня – на 25% орієнтовно.

Нагадуємо! Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підвищила граничні ціни на електроенергію для бізнесу з 1 червня. Після ракетних обстрілів Росії по енергосистемі України майже 80% об'єктів генерації було знищено або пошкоджено.

Крім того, експерт зауважує, що очікується зростання вартості розподілу й вартості передачі – послуги Укренерго виростуть орієнтовно на 20%.

Олег Попенко Експерт з питань ЖКП Також, це стосуватиметься обленерго, але точних підрахунків ще немає. Загалом, тарифи електроенергії зростуть для бізнесу щонайменше на 50%. Цифри ростуть не по днях, а по годинах.

Зверніть увагу! Крім бізнесу, ціни на світло зросли й для побутових споживачів – з 2,64 гривні за кіловат до 4,32 гривні за кіловат з 1 червня 2024 року по 31 травня 2025 року. Раніше планувалось, що ціна підніметься аж до 4,80 гривні за кіловат.

Які нові ціни

Максимальні граничні ціни на добу наперед:

з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 17:00 – 5 600 гривень за мегават-годину (було 3 000 гривень за мегават-годину),

з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 гривень за мегават-годину (було з 07:00 до 08:00 – 5 600 гривень за мегават-годину),

з 17:00 до 23:00 – 9 000 гривень за мегават-годину (було 7 500 гривень за мегават-годину).

Мінімальна гранична ціна залишається на рівні 10 гривень за мегават-годину.

Ринок, що балансує: