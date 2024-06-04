Для бізнесу тариф на світло вже зріс
Як розповів для 24 Каналу експерт Олег Попенко, для бізнесу тарифи на електроенергію зросли ще у травні.
Читайте також Не все так просто: чому податки в Україні можуть зрости
Відтак, у травні щодо квітня ціни подорожчали десь на 24 – 26%. А з червня до травня – на 25% орієнтовно.
Крім того, експерт зауважує, що очікується зростання вартості розподілу й вартості передачі – послуги Укренерго виростуть орієнтовно на 20%.
Також, це стосуватиметься обленерго, але точних підрахунків ще немає. Загалом, тарифи електроенергії зростуть для бізнесу щонайменше на 50%. Цифри ростуть не по днях, а по годинах.
Які нові ціни
Максимальні граничні ціни на добу наперед:
- з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 17:00 – 5 600 гривень за мегават-годину (було 3 000 гривень за мегават-годину),
- з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 гривень за мегават-годину (було з 07:00 до 08:00 – 5 600 гривень за мегават-годину),
- з 17:00 до 23:00 – 9 000 гривень за мегават-годину (було 7 500 гривень за мегават-годину).
- Мінімальна гранична ціна залишається на рівні 10 гривень за мегават-годину.
Ринок, що балансує:
- з 00:00 до 07:00 – 6 600 гривень за мегават-годину (раніше 4 000 гривень),
- з 7:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – ціна залишається 8 250 гривень за мегават-годину,
- з 17:00 до 23:00 – 10 000 гривень за мегават-годину (раніше 8 250 гривень),
- з 23:00 до 00:00 – 8 250 гривень за мегават-годину (раніше 4 000 гривень).
- Мінімальна гранична ціна — 0,01 гривні за мегават-годину.