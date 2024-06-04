Для бизнеса тариф на свет уже вырос
Как рассказал для 24 Канала эксперт Олег Попенко, для бизнеса тарифы на электроэнергию выросли еще в мае.
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Поэтому, в мае относительно апреля цены подорожали где-то на 24 – 26%. А с июня по май – на 25% ориентировочно.
Кроме того, эксперт отмечает, что ожидается рост стоимости распределения и стоимости передачи – услуги Укрэнерго вырастут ориентировочно на 20%.
Также, это будет касаться облэнерго, но точных подсчетов еще нет. В общем, тарифы электроэнергии вырастут для бизнеса минимум на 50%. Цифры растут не по дням, а по часам.
Какие новые цены
Максимальные предельные цены на сутки вперед:
- с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 17:00 – 5 600 гривен за мегаватт-час (было 3 000 гривен за мегаватт-час),
- с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 – 6 900 гривен за мегаватт-час (было с 07:00 до 08:00 – 5 600 гривен за мегаватт-час),
- с 17:00 до 23:00 – 9 000 гривен за мегаватт-час (было 7 500 гривен за мегаватт-час).
- Минимальная предельная цена остается на уровне 10 гривен за мегаватт-час.
Балансирующий рынок, :
- с 00:00 до 07:00 – 6 600 гривен за мегаватт-час (ранее 4 000 гривен),
- с 7:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – цена остается 8 250 гривен за мегаватт-час,
- с 17:00 до 23:00 – 10 000 гривен за мегаватт-час (ранее 8 250 гривен),
- с 23:00 до 00:00 – 8 250 гривен за мегаватт-час (ранее 4 000 гривен).
- Минимальная предельная цена - 0,01 гривны за мегаватт-час.