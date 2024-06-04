Для бизнеса тариф на свет уже вырос

Как рассказал для 24 Канала эксперт Олег Попенко, для бизнеса тарифы на электроэнергию выросли еще в мае.

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Поэтому, в мае относительно апреля цены подорожали где-то на 24 – 26%. А с июня по май – на 25% ориентировочно.

Напоминаем! Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила предельные цены на электроэнергию для бизнеса с 1 июня. После ракетных обстрелов России по энергосистеме Украины почти 80% объектов генерации было уничтожено или повреждено.

Кроме того, эксперт отмечает, что ожидается рост стоимости распределения и стоимости передачи – услуги Укрэнерго вырастут ориентировочно на 20%.

Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКУ Также, это будет касаться облэнерго, но точных подсчетов еще нет. В общем, тарифы электроэнергии вырастут для бизнеса минимум на 50%. Цифры растут не по дням, а по часам.

Обратите внимание! Кроме бизнеса, цены на свет выросли и для бытовых потребителей – с 2,64 гривны за киловатт до 4,32 гривны за киловатт с 1 июня 2024 года по 31 май 2025 года. Ранее планировалось, что цена поднимется до 4,80 гривны за киловатт.

Какие новые цены

Максимальные предельные цены на сутки вперед:

с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 17:00 – 5 600 гривен за мегаватт-час (было 3 000 гривен за мегаватт-час),

с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 – 6 900 гривен за мегаватт-час (было с 07:00 до 08:00 – 5 600 гривен за мегаватт-час),

с 17:00 до 23:00 – 9 000 гривен за мегаватт-час (было 7 500 гривен за мегаватт-час).

Минимальная предельная цена остается на уровне 10 гривен за мегаватт-час.

Балансирующий рынок, :