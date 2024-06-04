Что известно о решении

ВРУ поддержала рост акцизного налога на табачные изделия. Решение принято в первом чтении.

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Какие изменения должны вступить в силу:

акциз на сигареты будет привязан к евро (до этого он был связан с гривной);

в 2025 году акциз должен вырасти на 23%;

в 2026 – 2028 годах должен расти еще по 5%.

Нардеп Ярослав Железняк отметил, что в этом году рост акциза не ожидается. Увеличение может произойти только, если наступит девальвация.

Для чего нужно это повышение

Рост акцизного налога положительно повлияет на бюджетные поступления. По словам Железняка, они могут вырасти в разы.

Ярослав Железняк Народный депутат Украины Реализация законопроекта приведет к увеличению доходов бюджета за счет дополнительных поступлений акцизного налога с табачных изделий в 2025 году в сумме около 612 миллионов гривен, в 2026 году – 5 миллиардов гривен, в 2027 году – 9,3 миллиардов гривен, в 2028 году – 13,8 миллиардов гривен.

Заметьте! Железняк отметил, что ко второму чтению депутаты будут пересматривать вопрос ТИЭНов.