Топ професій 2025: кого найбільше шукають роботодавці

На українському ринку праці найбільший попит мають робітничі професії. При цьому кандидати часто мають нереалістичні фінансові очікування.

Які професії затребувані на ринку

Нове дослідження ситуації на ринку праці провели швейцарська організація Helvetas Swiss Intercooperation, Державна служба зайнятості та Федерація роботодавців України, передає 24 Канал.

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Найзатребуваніші спеціалісти сьогодні:

трактористи-машиністи у сфері сільського чи лісового господарства,

слюсарі-ремонтники,

електрогазозварники,

електромонтери з обслуговування електрообладнання,

медичні брати та сестри,

слюсарі з ремонту рухомого складу,

водії,

швачки.

Зауважте. Цей список професій визначає ключові напрямки, за якими Державна служба зайнятості планує організовувати навчання для безробітних і ветеранів, що повертаються з фронту.

Зарплатні очікування

Також у звіті зазначено, що приблизно 35% роботодавців планують підвищення зарплат у 2025 році. Утім, часто очікування кандидатів щодо оплати праці не збігаються з реальними можливостями компаній. Це створює дисбаланс між попитом і пропозицією.